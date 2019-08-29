2019/08/29 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت سرايا الخراساني احد فصائل الحشد الشعبي، الخميس، قتل والي بغداد ودمشق واسر ستة من افراد حمايته بعملية نوعية في وادي حوران غربي محافظة الانبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا الخراساني تعلن قتل والي بغداد ودمشق واسر 6 من افراد حمايته ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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