2019/08/29 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال الشهر الماضي..مفتشية الداخلية تكشف عن 415 حالة فساد اداري ومالي في الوزارة المركز الخبري الوطني.

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