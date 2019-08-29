2019/08/29 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجان التفتيشية العاملة في مديرية التفتيش التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفتشية الداخلية تكتشف 415 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر تموز 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفتشية الداخلية تكتشف 415 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر تموز 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).