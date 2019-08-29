الحشد الشعبي يعلن قتل “والي بغداد” بداعش وأسر 6 من أفراد حمايته

2019/08/29 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، قتل “والي بغداد” بتنظيم داعش وأسر ستة من أفراد حمايته، بعملية أمنية في وادي حوران بالانبار.وقالت الهيأة إن “قوة من اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية نوعية من قتلِ الإرهابي المدعو (عبد السلام حمد حمود الملقب ابو نور) الذي يشغل منصب ما يسمى بوالي بغداد في تنظيم […]

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