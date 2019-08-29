البدء بتوزيع الأراضي.. البصرة هي الأولى

2019/08/29 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير وجّه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من سكنة محافظة البصرة.

وجه عبد المهدي بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من أهالي البصرة

قال بيان صدر عن مكتب عبد المهدي وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استقبل عبد المهدي، اليوم الخميس، محافظ البصرة أسعد العيداني، وجرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات أبنائها".

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ومن المستفيد؟

أضاف البيان أنه "وجه رئيس مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لتوزيع الأراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من أهالي البصرة".

أشار إلى أن العيداني أشاد "باهتمام الحكومة بتطوير الخدمات، واستقرار الطاقة الكهربائية واستمراريتها في المحافظة"، كما تم "بحث تطوير البنى التحتية والمشاريع التي تخص إكمال المدينة الرياضية والمرافق السياحية".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن آخر إجراءات قضية توزيع الأراضي على المواطنين بمختلف المحافظات العراقية.

قال عبد المهدي، إنه "قدمنا عرضًا لتوزيع الأراضي مجانًا للمواطنين وتهيئة اللازم لها".

أضاف أنه "تم إرسال كتاب رسمي للمحافظات للقيام بالإجراءات القانونية لها، بهدف توفير المشروع المهم"، مشيرًا إلى أنه "من حق المواطنين الحصول على الأراضي".

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مصدر الفيديو: rECgvsbPSkM

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