2019/08/29 | 17:39

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المالية تصدر بيانا بشأن العجز المتوقع في موازنة العام المقبل

اصدرت وزارة المالية، الخميس، بيانا بشأن العجز المتوقع في موازنة

العام المقبل، فيما اشارت الى ان الارقام التي تطرح في وسائل

الاعلام لا اساس لها من الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان"العديد من المواقع الاعلامية تناقلت

اخبارا وارقاما عن مبلغ العجز المتوقع في الموازنة لسنة ٢٠٢٠،

وان وزارة المالية دأبت منذ مطلع العام الحالي على عقد اكثر

من ستة عشر اجتماعا لمناقشة استراتيجية اعداد الموازنة للاعوام

القادمة وبحضور اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وممثلين عن

جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وباعلى المستويات".واضافت، ان"الوزارة مستمرة لحد تاريخ اعداد البيان في الاجتماعات

المباشرة اليومية مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظات ومدراء

الدوائر المالية في جميع مؤسسات الدولة من اجل اعداد مسودة موازنة

تعتمد البرامج والاداء وتتماشى مع البرنامج الحكومي".واشارت الى، ان"الارقام التي تطرح في الاعلام حول نسبة العجز في

الموازنة سابق لاوانه ولا اساس لها من الصحة".

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