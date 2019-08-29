2019/08/29 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقاء يمني روسي في مسقط ..



هذه مخرجاته

أكد لقاء جمع رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ومبعوث الرئيس

الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في العاصمة العمانية

مسقط، اليوم الخميس، على ضرورة التسريع في التسوية السياسية الشاملة

بعد دخول العدوان أطوار أكثر تعقيدا على اليمن والمنطقة.

وحول ما جرى خلال اللقاء، أوضح محمد عبد السلام أنه جرى أيضا مناقشة

القضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة نتائج الزيارة إلى موسكو

الشهر المنصرم والمتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة عموما واليمن

بصورة خاصة وأفق التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة. وكان وفد من مجلس الإنقاذ الوطني" (قيد التأسيس) التقى بوغدانوف يوم

أمس واتفقا على استمرار التواصل مع الجانب الروسي وعلى وجوب زيارة

وفد من مجلس الانقاذ الوطني الجنوبي إلى روسيا على ان يحدد الموعد

في وقت لاحق.

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