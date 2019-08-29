2019/08/29 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت تركيا تمكن مقاتلاتها الحربية، الخميس، من قتل ثلاثة عناصر من حزب العمال بقصف داخل اقليم كوردستان العراق.

وبحسب بيان وزارة الدفاع التركية، فان المقاتلات التركية استهدفت موقع عناصر الحزب في منطقة كارا داخل اقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى "التعاون مع الاستخبارات الوطنية التركية التي قدمت المعلومات" حول مناطق عناصر حزب العمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).