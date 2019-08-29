2019/08/29 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسريبات.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشفت تسريبات انتشرت على نطاق واسع في صحف أوروبية، بينها "توتو سبورت" الإيطالية، تؤكد أن نجم برشلونة، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسريبات.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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