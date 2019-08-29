2019/08/29 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشفت تسريبات انتشرت على نطاق واسع في صحف أوروبية، بينها "توتو سبورت" الإيطالية، تؤكد أن نجم برشلونة، ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسريبات.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسريبات.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).