مسرور بارزاني في تصريح الأول من نوعه عن وحدة العراق

2019/08/29 | 17:40

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بغداد :سومر نيوز

اكد رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، إن العراق بلد واحد من شماله إلى جنوبه.

جاء ذلك خلال لقاء ...

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