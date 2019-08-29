نائب:جهات سياسية وراء تجارة المخدرات بالعراق ومن يحاربها مصيره القتل

2019/08/29 | 17:40

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الإصلاح رامي السكيني، الخميس، عن تورط جهات سياسية بتجارة المخدرات في العراق وتسهيل...

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