الداخلية تعلن الغاء رسم الدخول الى اربيل

2019/08/29 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباربعد العمل بها مسبقاً ولمدة عشرة أعوام، جرت، اليوم الخميس، اتفاقية بين العراق وأربيل، على إلغاء رسم الدخول لاقليم كردستان العراق.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وافق على إلغاء رسم دخول الإقليم، والبالغ عشرة آلاف دينار عن لكل شخص".

وأكد البيان، ان الموافقة جرت خلال لقاء الياسري بالبارزاني، اضافة الى انه تم من خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل أثناء زيارة وزير الداخلية ووفد الوزارة إلى اربيل ".انتهى/س

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