2019/08/29 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اضطرت السفيرة العراق لدى جمهورية التشيك سندس عمر الى المرور عبر الاراضي الاسرائيلية واجتياز الحواجز والنقاط العسكرية للوصول الى الاراضي الفلسطينية لزيارة قبر والدها المدفون في جنين.وظهرت السفيرة سندس عمر في صورة جماعية التقطتها مع مجموعة من المسؤولين والدبلوماسيين في فلسطين.وتساءل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن علم وزارة الخارجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرة عراقية تمر باسرائيل لزيارة قبر والدها المدفون في جنين.. هل خرقت الموقف الدبلوماسي العراقي من تل أبيب؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرة عراقية تمر باسرائيل لزيارة قبر والدها المدفون في جنين.. هل خرقت الموقف الدبلوماسي العراقي من تل أبيب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).