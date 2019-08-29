عبد المهدي ولجنة الاتصالات يؤكدان ضرورة الحفاظ على استقلاليـة شبكة الاعلام وهيئة الاتصالات

2019/08/29 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولجنة الاتصالات والاعلام النيابية ، ضرورة الحفاظ على استقلالية شبكة الاعلام وهيئة الاتصالات ، ودعمهما بماينسجم مع خطاب الدولة والدستور.واتفق وفد اللجنة النيابية خلال لقائه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، على ضرورة تطوير قطاع الاتصالات وتفعيل نظام الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمة الالكترونية الحكومية للمواطن […]

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