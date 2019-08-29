12,500 مدرسة ما تحتاجه البلاد لفك الدوام الثنائي والثلاثي

2019/08/29 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عبدالله عدنانعقدت مديرية التربية كربلاء مؤتمرها العلمي الأول والذي يهدف لمناقشة البحوث العلمية الحديثة المتعلقة بالبنية المدرسية وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع، بحضور الحكومة المحلية وعدد من اعضاء مجلس المحافظة.

وقال مدير عام التخطيط في وزارة التربية المهندس نايف حسين، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "واقع الابنية المدرسية في العراق واقع متردي المتوفر لدينا من ابنية مدرسية هو 27,000 و انحتاج الى 12,500 مدرسة لفك الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي لدينا دوام ثلاثي 951 مدرسة وثنائي 6336 مدرسة".

واضاف نايف، ان "الطالب في الدوام الاحادي يجب ان يقضى 825 ساعة درأسية حتى يكمل الفصل الدراسي وفق المعيار العالميه هذا في الدوام الأحادي اما في الدوام الثنائي سيتقلص الوقت إلى 600 ساعة وفي حال الدوام الثلاثي ستكون حصة الطالب الدراسية 300 ساعة وبهذا الواقع من الصعب أن نكون ضمن التقييم الدولي والسبب الرئيسي هو الأبنية المدرسية".

من جهته قال رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة نافع الميالي، ان "كربلاء بحاجة لمثل هذه المؤتمرات في ظل الحاجه الماسة لعدد الكبير من المدارس".

واشار الميالي في حديث لوكالة النبأ للأخبار الى، ان "رعاية هذا المؤتمر يعد الأساس لبناء افضل المدارس ولتهيئة الجو الدراسي المناسب لطلبتنا الاعزاء والنهوض بالواقع التعليمي والتربوي في كربلاء و العراق".

وناقشت معضم البحوث المقدمة في المؤتمر واقع الأبنية المدرسية في البلاد أضافة إلى معالجة للمشاكل التي تواجه الأبنية القديمة و ادخال طرق حديثة واقتصادية في بناء المدارس.



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