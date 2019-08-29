حنان الفتلاوي تختار الطريقة “العشائرية” للرد على الشيخ علي

2019/08/29 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عقب سلسلة #التغريدات التي نشرها النائب في البرلمان العراق فائق الشيخ علي، عبر حسابه الخاص في “تويتر”، التي تطرق فيها إلى وسم رئيس حركة “#إرادة” #حنان_الفتلاوي، […]

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