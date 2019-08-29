17 عائلة نازحة تعود لمنازلها في قرية أبو خنازير بديالى

2019/08/29 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، انتهاء أزمة نازحي قرية أبو خنازير شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي لـ /المعلومة/، إن “17 اسرة نازحة تمت إعادتها الى منازلها في قرية ابو خنازير في أطراف ناحية أبي صيدا ضمن خطة شاملة لإعادة كل الأسر […]

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