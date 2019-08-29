2019/08/29 | 18:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري ان وزارة داخلية الاقليم تعهدت بالغاء رسوم دخول الوافدين من المحافظات الاخرى الى اقليم كردستان .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري : داخلية الاقليم تعهدت بالغاء رسوم الدخول) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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