2019/08/29 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري ان وزارة داخلية الاقليم تعهدت بالغاء رسوم دخول الوافدين من المحافظات الاخرى الى اقليم كردستان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري : داخلية الاقليم تعهدت بالغاء رسوم الدخول) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري : داخلية الاقليم تعهدت بالغاء رسوم الدخول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).