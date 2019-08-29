2019/08/29 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد إسلامي عن اجتماع الشهر القادم على مستوى وزراء النقل في سورية والعراق وإيران في طهران، بما يخص مشاريع البنى التحتية في سورية، منوهاً بأن ذلك يأتي بعد تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ هذه المشاريع على خلفية اللقاء بوزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في زيارة سابقة.وأوضح إسلامي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع لوزراء نقل سوريا والعراق وإيران في طهران الشهر المقبل النعيم نيوز.

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