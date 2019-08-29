وفد نادي النجف يحط الرحال في مدينة افيون التركية

2019/08/29 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات حط وفد نادي النجف الاشرف الرياضي الرحال في مدينة افيون التركية بعد رحلة شاقة امتدت لقرابة اربعة عشر ساعة حيث انطلق الوفد من النجف الاشرف بحدود الساعة الواحدة فجراً ووصل مدينة افيون في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بعد رحلة عن طريق البر من مدينة انقرة الى مقر اقامة الوفد .وقد شهدت الرحلة

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