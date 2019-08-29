2019/08/29 | 18:22

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القبض على منتسب ساوم مواطن بمبلغ 3300 دولار في كربلاء

بغداد/..



أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، الخميس، القبض على منتسب في استخبارات الشرطة ساوم مواطن لإخراج سيارته من الحجز مقابل مبلغ قدره (3300) دولار.

وقال مدير الشؤون، العميد خضير الصافي في تصريح صحفي إن “معلومات وردت حول مساومة أحد المنتسبين لمواطن مقابل اخراج عجلة من الحجز لقاء مبلغ مالي قدرة (3300) دولار”، مشيرا أن “القضية عرضت على قاضي التحقيق وقرر ضبط المتهم بالجرم المشهود”.

وأضاف انه “تم تشكيل فريق عمل أثمر بالقبض على المتهم بعد استلامه المبلغ المذكور وبالجرم المشهود توقيفه وفق المادة (307) من قانون العقوبات العراقي”.

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