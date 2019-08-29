تسريب بطاقة لزفاف نجل كاظم الساهر (صورة)

2019/08/29 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة حفل الزفاف عمر نجل الفنّان كاظم الساهر وعروسه، والذي من المقرر إقامته في 30 آب الجاري، في فندق سوفتيل بالعاصمة ‏المغربية الرباط.ووفقاً للأخبار المتداولة فإنّ التصوير ممنوع في حفل الزفاف الذي سيحضره عدد من الشخصيات الهامة سواء ‏من داخل المغرب أو خارجه.ما أنّ “الساهر” سيُقدّم أغنية خاصة خلال حفل الزفاف كهدية لابنه ‏وعروسه.‏يذكر أنّ عمر الابن الأصغر لكاظم الساهر كان قد احتفل بخطبته خلال شهر آذار الماضي، على الطبيبة المغربية ‏ نورا الدخش.

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