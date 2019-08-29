نائب يدعو وزير الدفاع إلى تعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في محافظة ديالى

2019/08/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري وزير الدفاع إلى تعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في محافظة ديالى ، وزيادة أعداد أفرادها وتجهيزاتها بالمعدات الحديثة .وذكر المعموري ، خلال لقائه وزير الدفاع اليوم ، ان ” هناك مساحات شاسعة من محافظة ديالى خالية من تواجد القطعات العسكرية “، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الأمنية للحفاظ على […]

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