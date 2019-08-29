2019/08/29 | 18:27

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مفتشية الداخلية: اكتشفنا 415 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة

كلمة -

بغداد

اكتشفت اللجان التفتيشية العاملة في مديرية التفتيش التابعة

لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، 415 حالة فساد

اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات خلال شهر

تموز المنصرم من العام الجاري 2019.

وذكر بيان للمكتب، ان "التقرير الشهري الصادر عن المفتش لشهر تموز

اكد ان لجانه التفتيشية العاملة في بغداد تمكنت من رصد 125 حالة

فساد اداري ومالي، بلغ مجموع حالات الفساد الاداري 115 حالة فيما

بلغ مجموع حالات الفساد المالي المكتشفة في بغداد 14 حالة".

وأضاف التقرير أن" مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة في بغداد كانت 84

حالة اهمال، و 15 حالة تزوير، و 13 حالة استغلال وظيفي، و 3 حالات

سوء استخدام للسلطة.

فيما ذكر أن مؤشرات الفساد المالي في بغداد كانت 8 حالات هدر بالمال

العام، و 4 حالات سرقة، وحالتي رشوة".وبيّن التقرير أن" عدد حالات

الفساد الاداري والمالي المكتشفة من قبل لجان التفتيش في دوائر

الوزارة في المحافظات بلغت 290 حالة، كانت مؤشرات الفساد الاداري

فيها 191 حالة اهمال، و 26 حالة سوء استخدام للسلطة، و 25 حالة

تزوير، و 19 حالة حالة استغلال وظيفي، وحالتي ابتزاز".

واشار الى" ذلك اتخذ مكتب المفتش العام بصدد حالات الفساد المكتشفة

الاجراءات القانونية والادارية اللازمة وتشكيل مجالس تحقيقية بحق

المقصرين والمتورطين فيها فضلا عن اتخاذ العقوبات الانضباطية

والادارية بحق العديد من تلك الحالات".

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