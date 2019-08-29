المالية تكشف حقيقة الأرقام المتداولة حول العجز بموازنة2020

2019/08/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن العجز المالي في موازنة 2020 غير صحيحة.وقال المكتب في بيان، إن “وزارة المالية دأبت منذ مطلع العام الحالي على عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا لمناقشة إستراتيجية إعداد الموازنة للأعوام القادمة وبحضور اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي …

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