بغداد تعلن الغاء رسم دخول منطقة كردستان العراق

2019/08/29 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، استحصال وزيرها ياسين الياسري الموافقة على إلغاء رسم دخول منطقة كردستان العراق....

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