2019/08/29 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله أقام مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة بالتعاون مع منظمة التعايش السلمي تحت ظل القرآن الكريم ندوة فكرية بعنوان الوسطية والاعتدال عند علماء المسلمين.وناقش الباحثون على مختلف أفكارهم عنوان الوسطية والاعتدال وأهمها الابتعاد عن التطرف لأن رسالة الإسلام هي السلام وتوصل الباحثون إلى أهمية سلوك الاعتدال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الوسطية والاعتدال” عنوان ندوة يقيمها مركز عين للدراسات في اربيل النعيم نيوز.

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