اكثر من 160 نائباً يوقعون على قانون اخراج القوات الأميركية

2019/08/29 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشف عضو مجلس النواب، صادق السليطي، اليوم الخميس، عن توقيع أكثر من160 نائباً على قانون اخراج القوات الأميركية من العراق.وقال السليطي، في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/ إن “أكثر من 160 نائباً وقعوا على قانون إخراج القوات الأميركية”، مبيناً ان “عدداً من اللجان البرلمانية المعنية ومنها الدفاع […]

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