مصدر مقرب من ناصر الخليفي يكشف حقيقة انضمام نيمار لبرشلونة

2019/08/29 | 18:38

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بغداد اليوم - متابعة

يبدو أن مسلسل انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة، سيتواصل حتى الساعات الأخيرة قبل...





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