مسؤول محلي: أعداد عناصر داعش بين ديالى وصلاح الدين في تزايد مستمر

2019/08/29 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد العبيدي، الخميس، أن أعداد عناصر داعش على الحدود مع صلاح الدين في تزايد مستمر.وقال العبيدي، لـ”كلكامش برس”، إن “أعداد عناصر داعش في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ابرزها الميتة ومطيبيجة، آخذةً في تزايد مستمر”، مبينا، أنهم “حاولوا التسلل الى أطراف الناحية قبل أيام وتم طردهم”.وأضاف، أنه “بالرغم من ان حركة عناصر داعش باتت واضحة في النهار والليل، إلا أنه لا توجد اجراءات حكومية تتمثل بتنفيذ عملية تطهير ومسك للأراضي وإعادة الأهالي لمنع عودة أية مجاميع متطرفة اليها”، مطالباً “الحكومة بتحمل مسؤوليتها وانهاء خطر تلك المناطق وحماية بوابة ديالى الشمالية منه”.وفي سياق متصل أكد مصدر أمني أن “عناصر داعش في المناطق الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين يتجاوز عددهم الـ80 عنصرا وفق آخر احصائية تم رصدها”.

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