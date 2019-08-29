المباشرة بتوزيع هويات تعريفية خاصة بالجرحى الحشد المعاقين في النجف (صور)

2019/08/29 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف، الخميس، بتوزيع هويات تعريفية خاصة بجرحى الحشد المعاقين والصادرة من ديوان المحافظة.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "مديرية النجف باشرت بتوزيع الوجبة الاولى من الهويات بهدف ضمان حقوق الجرحى المعاقين ولتسهيل مهامهم أثناء مراجعتهم كافة الدوائر الحكومية والتي تخفف عنهم الاجراءات الروتينية ...

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