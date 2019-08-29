اللواء 26 بالحشد الشعبي يغيث اهالي الحي العسكري في كربلاء (صور)

2019/08/29 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، الخميس، جهدها الهندسي للمباشرة بحملة خدمية لتنظيف حي العسكري في مدينة كربلاء المقدسة ورفع الأتربة من الطرق التي شكوا منها في الاستغاثة.وقال آمر الهندسة العسكرية في اللواء، محمد كريم محمد في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "بتوجيه من قيادة اللواء تم المباشرة بتنفيذ الحملة بالحي لرفع التراب ...

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