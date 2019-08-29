2019/08/29 | 18:41

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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي

الخميس

29

أب

2019 :

06:20 pm

19

أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره

التركيّ ‏مولود جاويش أوغلو، ناقش خلاله سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون

الثنائيّ، والتنسيق ‏الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة

والدوليّة.‏ وذكر بيان لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا آخر تطوُّرات الأوضاع

الأمنيّة ‏بالمنطقة، وجُهُود مكافحة الإرهاب ، حيث جدد الحكيم

التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين إزاء ‏القضايا ذات

الاهتمام المُشترك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن

‏والاستقرار؛ للخُرُوج من الأزمات، وتحقيق مُعدّلات تنمية عالية،

بالاضافة الى إفادة شعوب ‏المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم

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