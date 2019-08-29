قيادي بالحشد الشعبي: عمليات أخرى ستتبع المرحلة الرابعة من إرادة النصر

2019/08/29 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، ، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية قاتلا في خندق واحد أثناء عمليات إرادة النصر، مشيرا إلى أن هناك عمليات اخرى ستنطلق بعد استكمال المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر.وقال مصلح بحسب موقع “الحشد الشعبي”، إن “المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر التي انطلقت السبت الماضي […]

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