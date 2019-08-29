العثور على سجن تابع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

2019/08/29 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة امنية مشتركة على سجن تابع لتنظيم داعش بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني أن قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي عثرت على سجن لتنظيم داعش في قرية بريهة باطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة .واضاف ان السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين واخرى تحوي مواد متفجرة .مبينا ان […]

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