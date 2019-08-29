الأمن النيابية تدعو عبدالمهدي لعدم إلغاء “المحيط الأمني” للعاصمة بغداد

2019/08/29 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد الحلفي، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، إلى عدم الإسراع برفع الحواجز عن محيط بغداد.وقال الحلفي، في بيان “لا يخفى عن الجميع خطورة الوضع الأمني الذي كانت تعيشه العاصمة بغداد”، مشدداً على أنه “لا يمكن باي حال من الأحوال أن ننسى دماء الأبرياء التي سالت ...

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