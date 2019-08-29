2019/08/29 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت خلية الاعلام الامني عن نسبة الاخبار الكاذبة لعصابات داعش الارهابية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عصابات داعش الإرهابية تواصل بث اكاذيبها من خلال ما تسمى وكالة أعماق الارهابية".واضاف" حيث تبين من خلال الرصد المستمر لما ثبثه من سموم واخبار ملفقة ان نسبة ٧٣٪ من هذه الاخبار كاذبة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا، كما مبين في الجدول المرفق ادناه، هو نصف سنوي للعام الحالي ٢٠١٩".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجداول.. الاعلام الامني: 73% من اخبار داعش كاذبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجداول.. الاعلام الامني: 73% من اخبار داعش كاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).