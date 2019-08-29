بالارقام.. تقرير صادم بشأن مستقبل كوكب الأرض

2019/08/29 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..رسمت مسودة تقرير سيصدر لاحقا عن الأمم المتحدة سيناريوهات “سوداوية” بشأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال السنوات المقبلة، لا سيما خلال العقود الممتدة من 2050 إلى 2100.وقالت مسودة تقرير للأمم المتحدة إن ارتفاع مستوى البحار بسبب الاحتباس الحراري قد يتسبب بنزوح 280 مليون شخص، وذلك في إطار سيناريو متفائل يحصر الارتفاع […]

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