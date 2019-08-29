بسبب العسل.. رجل يقضي 82 يوما في السجن

2019/08/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قرر رجل من ولاية ماريلاند كان في زيارة لجامايكا أن يجلب معه بعض العسل من الكشك المفضل لديه والواقع على جانب طريق، لكن

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