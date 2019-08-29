نتيجة الحوادث.. مجلس ميسان يكشف عن وفاة 30 شخص شهريا

2019/08/29 | 18:44

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كشف عضو بمجلس ميسان، اليوم الخميس، عن حصيلة لضحايا الحوادث المرورية في المحافظة، فيما اشار الى ان العثور على اثار خلال الحفريات يمنع

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