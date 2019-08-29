2019/08/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في مصيف صلاح الديل باربيل ، اليوم الخميس، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية ياسين الياسري وبحث معه الاوضاع السياسية واخر التطورات على الساحة العراقية والاقليمية.وجاء في بيان للموقع الرسمي لبارزاني ورد لشفق نيوز، ان اللقاء تم بحضور وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، مبينا انه تم ايضا تسليط الاضواء على الاجواء الايجابية التي تشهدها العلاقات بين اربيل وبغداد وعدها فرصة جيدة لحل جميع المشكلات بين الجانبين.واضاف البيان ان الاجتماع شهد ايضا التأكيد على التنسيق بين اربيل وبغداد لخلق الامن والاستقرار ومواجهة وقلع جذور الارهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني والياسري يتحدثان عن "فرصة" لحل جميع المشكلات بين بغداد وكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني والياسري يتحدثان عن "فرصة" لحل جميع المشكلات بين بغداد وكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).