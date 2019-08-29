الكوسا وفوائدها لصحة الإنسان

2019/08/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

الكوسا “القرع” من الخضروات المنتشرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة للإنسان.

تحتوي الكوسا...

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