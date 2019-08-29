بالصور: جهة مجهولة تنشر لافتات الموت لامريكا واسرائيل امام حدائق الزوراء

2019/08/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ظهرت وبشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس، في وسط العاصمة بغداد، لافتات عملاقة تنادي بالموت لامريكا واسرائيل.

وبينت متابعة "الغد برس"، لهذه اللافتات التي تحمل صورا لتوابيت بدلا من مروحيات امريكية، وجماجم وقنابل، انها وضعت من قبل "جهة مجهولة"، امام مدينة الزوراء السياحية.

يشار الى ان موجة من التوتر تجتاح البلاد بين الفصائل المسلحة المحلية، والقوات الامريكية المتمركزة في البلاد، عقب وقوع استهدافات لقوات الحشد الشعبي، يرجح ان يقف الطيران الاسرائيلي خلفها.

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