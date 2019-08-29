انطلاق بطولة كأس العراق للمنتخبات بالمبارزة

2019/08/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت على قاعة المبارزة في بغداد بطولة كأس العراق للمنتخبات والتي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في بغداد والمركز الوطني للموهبة الرياضية.

وشهد اليوم الاول اقامة منافسات سلاح السيف العربي للنساء وسلاح الشيش للرجال.

وتشارك في البطولة ٩ منتخبات تمثل ٨ محافظات، وهي البصرة وميسان وكربلاء والنجف والمثنى وديالى وكركوك، بالاضافة الى بغداد الذي يشارك بمنتخبين (أ-ب).

وبلغ اجمالي اللاعبين واللاعبات ٩٦ لاعباً ولاعبة وللأسلحة الثلاثة، حيث تستمر منافساتها حتى يوم غد الجمعة.

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