القضاء: المؤبد لباكستاني بتهمة الإرهاب

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس ، تلقت ووكالة النبأ للاخبار نسخة منه، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب اعماله الاجرامية ومشاركته في مهاجمة القوات الامنية والعسكرية".
واضاف البيان، ان "الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة اداري في ولاية الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية في الولاية وتم وتكليفه بالتواصل مع بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا الى تركيا تم اعتقاله على الحدود العراقية السورية" بحسب أقواله.
وتابع البيان، أن "المحكمة مما تقدم وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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