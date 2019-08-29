القضاء: المؤبد لباكستاني بتهمة الإرهاب

2019/08/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن صدور حكما بالسجن المؤبد بحق مدان باكستاني الجنسية بتهمة ‏الإرهاب.‏

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس ، تلقت ووكالة النبأ للاخبار نسخة منه، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف بتقديم الدعم ‏اللوجستي ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب اعماله الاجرامية ومشاركته في ‏مهاجمة القوات الامنية والعسكرية".‏

واضاف البيان، ان "الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة اداري في ولاية ‏الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية في الولاية وتم وتكليفه ‏بالتواصل مع بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا الى تركيا ‏تم اعتقاله على الحدود العراقية السورية" بحسب أقواله.‏

وتابع البيان، أن "المحكمة مما تقدم وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



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