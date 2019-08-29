2019/08/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول عسكري إيراني، عن تلقي بلاده عرضين لبيعها طائرات مقاتلة، بعد انتهاء فترة حظر الأسلحة المفروض عليها.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية للقوات الإيرانية، عبد الكريم بني طرفي في تصريح، أن العروض التي تلقتها بلاده بشأن تزويدها بطائرات مقاتلة، ومن بينها عرض روسي وآخر صيني، مرهونة بانتهاء الحظر التسليحي المفروض على ايران بعد أربعة عشر شهرا، بناء على الاتفاق النووي، فيما لفت بين طرفي الى ان الطائرة التدريبية الايرانية “كوثر ثمانية وثمانين”، لا تزال في مرحلة الاختبار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: تلقينا عروضا من روسيا والصين لتزويدنا بطائرات مقاتلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: تلقينا عروضا من روسيا والصين لتزويدنا بطائرات مقاتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).