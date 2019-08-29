الكويت تدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم

2019/08/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..دعت الكويت الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته في شباط 2018 للوفاء بالتزاماتها، بما سيساعد على عودة العراق لشغل مكانته في محيطيه الإقليمي والدولي.وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول العراق، إنه “شجع جميع الدول التي شاركت في المؤتمر على […]

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