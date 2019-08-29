شاهد.. هنا كان يعذب الدواعش المختطفين بديالى العراقية

2019/08/29 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق، اليوم الخميس، بضبط سجن تابع لجماعة داعش الارهابية يضم غرفة لتعذيب المختطفين شمال شرقي المحافظة....

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