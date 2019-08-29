الدفاع توافق على تمليك دور معسكر سعد في ديالـى لشاغليها

2019/08/29 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الدفاع على تمليك دور معسكر سعد في محافظة ديالى الى شاغليها ،.وقالت ان وزير الدفاع نجاح الشمري وجه كتابا رسميا إلى دائرة الميرة لإنهاء ملف تمليك أراضي معسكر سعد للمواطنين الساكنين فيه.

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