2019/08/29 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصناعة والمعادن نفيها للادعاءات الباطلة والكاذبة التي يدلي بها المدعو فؤاد رحيم وتوت عبر شاشات القنوات الفضائية.واكد الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان، أن” المدعو لايمت لوزارة الصناعة وتشكيلاتها باي صلة وانه لايعمل بأي وظيفة في الحكومة العراقية وان كل مايدلي به هو أكاذيب وافتراءات الهدف منها تشويه سمعة الوزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة: أبوابنا مفتوحة لمن لديهم أدلة ووثائق رسمية حول حالات فساد إداري أو مالي النعيم نيوز.

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